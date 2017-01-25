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فيديو.. "فراعنة" مصر تهزم "نجوم" غانا بهدف صلاح وتصطحبها لدور الثمانيةالأربعاء، 25 يناير 2017 10:47 م
دخل المنتخب الغاني المباراة ضاغطاً واستمر تكتيك كوبر مدرب الفراعنة في الدفاع بمنطقة وسط الملعب والاعتماد على الهجمات المرتدة وفي ظل سيطرة البلاك ستارز على الكرة .. قام النني بخطف كرة وتسديدها ولكنها علت المرمى في الدقيقة الثالثة من المباراة.
ورد اللاعب بادو على النني بتسديدة علت مرمى الحضري في الدقيقة 6 .
شن المنتخب المصري هجمة ملعوبة من الجهة اليمنى عن طريق اللاعب أحمد المحمدي راوغ فيها ظهير أيسر البلاك ستارز وقام بعمل العرضية يحولها الدفاع لركنية نفذت ولكنها خارج المرمى.
حصل المنتخب المصري على ركلة حرة في الدقيقة 9 من اللقاء نفذها محمد صلاح تغالط الحارس ، وتعلن الهدف الأول لمنتخب مصر .
تراجع المنتخب المصري لمنطقة دفاعه وحافظ على الهدف فيما سيطر المنتخب الغاني علي اللقاء دون فعالية على مرمى السد العالي.
واستطاع المحمدي أن يراجع ظهير غانا مرة اخرى من بين رجليه وأرسلها لمحمد صلاح ولكن الدفاع الغاني كان حاضراً.
استمر منوال المباراة في الـ 25 دقيقة الأولى وهدأ اللعب منذ تقدم المنتخب المصري بهدف .
في الدقيقة 35 راوغ أندريا أيو ظهير أيسر غانا أحمد المحمدي وأرسل عرضية خطيرة أنقذها الحضري قبل أسامواه جيان.
في الدقيقة 38 أخطأ حارس غانا في اخراج الكرة وأرسلها لمروان محسن الذي أسقطها في المرمى الخالي ولكنها لم تدخل الشباك.
وأجرى المنتخب الغاني التغيير الأول بخروج أسامواه جيان ونزول جوردان أيو في الدقيقة 40.
في الدقيقتين الـ 41 والـ 42 شهدت تهديد لمنتخب غانا بعرضية سددها البلاك ستارز برأسيه ولكنها مرت بسلام على مرمى الحضري ورد المنتخب بانطلاقة لمحمود تريزيجيه في ارسلها عرضية لمحمد صلاح مررها للنني سددها في أرجل الدفاع.
وفي الشوط الثاني حافظ المنتخب المصري على الأداء الدفاعي بالاعتماد على المرتدات وسرعة محمد صلاح ونجحت غانا في السيطرة على مجريات اللقاء لكن بلا فعالية على المنتخب المصري ..
ومرت الربع ساعة الاولى من الشوط الثاني بلا فعالية من المنتخبين بعدما نشر كوبر ستارته الدفاعية في وجه مهاجم البلاك ستارز.
وفي الدقيقة 62 اخترق جوردان أيو الدفاع المصري ليصبح على مقربة من مرمى الحضري، إلا أن علي جبر نجح في إيقافه بقوة ليطيح بالكرة من أمام المهاجم الغاني.
وسدد أيو كرة قوية على مرمى الحضري في الدقيقة 69 تصدى لها الحضري بصعوبة من خارج الـ 18.
واجرى كوبر أولى تغييرات بنزول محمود كهربا وخروج مروان محسن في الدقيقة 69.
نجح المنتخب الغاني في السيطرة على مجريات النصف الثاني من المباراة بمجرد بدايته، لكن دون تشكيل خطورة على مرمى الحضري مطلقاً.
وحاول المنتخب المصري خطف الاستحواذ بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني إلا أنه جاء سلبياً أيضاً، قبل أن يستعيد النجوم السوداء الاستحواذ السلبي مجدداً.
15 دقيقة مرت من الشوط الثاني دون أي خطورة على كلا المرميين، في ظل تراجع منتخب مصر للدفاع مما أدى إلى إغلاق كافة المنافذ المؤدية إلى مرمى الحضري.
وفي الدقيقة 62 اخترق جوردان أيو الدفاع المصري ليصبح على مقربة من مرمى الحضري، إلا أن علي جبر نجح في إيقافه بقوة ليطيح بالكرة من أمام المهاجم الغاني.
بهذه النتيجة أصبح ترتيب المجموعة تصدر المنتخب المصري برصيد 7 نقاط فيما احتل المنتخب الغاني المركز الثاني برصيد 6 نقاط وجاء المنتخب المالي برصيد نقطتين في احتلت أوغندا المنتخب الأوغندي المركز الأخير بنقطة واحدة.
مصر ١ - ٠ غانا .. هدف محمد صلاح الررائع HD ..— - (@Leader_Azooz) 25 January 2017
#EGYGHA #CAN2017 pic.twitter.com/Ez0WhbnHX7
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