يفتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته ال48، غدا الخميس، بحضور عدد من الوزراء والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، ووزير ثقافة المغرب محمد الامين الصبيحي، حيث تشارك المملكة المغربية، باعتبارها دولة ضيف الشرف.

وقد تفقد وزير الثقافة اليوم الاربعاء ارض المعارض، للوقوف علي اخر التجهيزات، تمهيدا لافتتاح المعرض، الذي يستمر من يوم 26 يناير وحتي 10 فبراير.

رافق الوزير في جولته الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ورئيس المعرض، حيث تفقدا أجنحة المعرض، وقاعات الندوات، والمخيمات.

وتحمل هذه الدورة شعار ” الشباب وثقافة المستقبل ” ، فيما تم اختيار صلاح عبد الصبور شخصية المعرض هذا العام، ويشارك فى المعرض 35 دولة منها 16 دولة عرية ، 6 دول أفريقية ، 13 دولة أجنبية ، وعدد الناشرين 670 ناشر منهم 6 ناشرين أفارقة ، 13 ناشر اجنبى ، 200 ناشر عربى ، 451 ناشر مصرى منهم 7 مؤسسات صحفية ،31 مؤسسات حكومية ، و119 كشك بسور الأزبكية.