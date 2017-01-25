قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، إن أى قرار بحظر الهجرة للولايات المتحدة من الدول الإسلامية سيمنع “الأشخاص القادمين من دول لديها ميل لإيذائنا”، و فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء.

وتداولت تقارير سعى ترامب لحظر الهجرة من سوريا والعراق واليمن والصومال وإيران وليبيا والسودان، إلا أن الرئيس الأمريكى لن يتخذ اليوم قرارا بهذا الشأن، كما سيعلن عن مرشحيه لمقاعد القضاة بالمحكمة العليا غدا الخميس.

وأكد سبايسر، أن ترامب وقع اليوم على قرارين فى وزارة الأمن الداخلى بعد أداء جون كيلى مراسم القسم كوزير لها، الأول هو بناء جدار على الحدود الأمريكية المكسيكية والثانى إلغاء منح مالية تذهب لأماكن إيواء المهاجرين غير المسجلين.

وبخصوص برنامج تقنين أوضاع المهاجرين الذين وصلوا كأطفال للبلاد بطريقة غير شرعية، قال سبايسر إن ترامب لم يتخذ قرار بهذا الشأن بعد، مشددا على أن ترامب سيتعامل معه “بقلب كبير” وأن الأولوية هى التأكد من أن المتواجدين فى البلاد لا يمثلون خطرا ولا سجل إجرامى لهم.

وأكد أنه تم دعوة رئيس وزراء أيرلندا إندا كينى لزيارة واشنطن، وتحدث ترامب إلى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، وينتظر زيارته فى وقت لاحق من العام الجارى.