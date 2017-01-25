السيسى يتجول في شوارع أسوان بـ"الحنطور"الأربعاء، 25 يناير 2017 09:44 م
قام الرئيس عبد الفتاح السبيسى رئيس الجمهورية، بجولة مساء اليوم على كورنيش أسوان، مستقلا حنطور، بصحبة زوجته، السيدة أنتصار السيسى .
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورة للرئيس السيسى خلال جولته على الكورنيش فى شوارع مدينة أسوان، وتفاعل الأهالى مع الرئيس، حيث ألتفوا حوله، لتحيته .
يذكر أن أسوان ستشهد على مدار يومى الجمعة والسبت المقبلين مؤتمر الشباب والذى تم تخصيصه لمناقشة قضايا الصعيد، ويناقش المؤتمر، الذى توليه الدولة والرئيس السيسى اهتماما كبيرا، تنمية الصعيد فى المجالات المختلفة اقتصاديا وسياحيا وصناعيا.
وكان المكتب الإعلامى لرئيس الجمهورية، قد أكد على أن الحاضرين لمؤتمر أسوان سيمثلون 1300 شاب من شباب محافظات الصعيد فقط، ونظرا لارتفاع نسبة الإشغال فى أسوان، فقد رأت رئاسة الجمهورية تقليل عدد المدعوين للمؤتمر من الشخصيات العامة والسياسيين والإعلاميين، وبالتالى تم التركيز على الشخصيات البارزة فقط وأغلبهم ينتمى لمحافظات الصعيد أيضا.
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