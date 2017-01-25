شعر سكان القاهرة وبعض المحافظات بهزة أرضية، بقوة 5,6 مصدره جزيرة كريت اليونانية بالبخر المتوسط، وتأثرت به مصر.

وأضاف الدكتور أبو العلا أمينن نائب رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن الزلزال يعد قوى جدا فى البحر، وتأثرت به العديد من الدول المحيطة بجزيرة كريت اليونانية، ومنها مصر.