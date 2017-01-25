تقدم المنتخب المصري على نظيره الغاني بهدف عالمي للاعب محمد صلاح في اللقاء المقام حالياً بأمم أفريقيا.

جاء الهدف في الدقيقة 11 من عمر اللقاء بتسديدة من ركلة حرة مباشرة حصل عليها عبد الله السعيد، سددها نجم روما صاروخ في شباك غانا.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الغاني في لقاء الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقة المقامة حالياً بالجابون