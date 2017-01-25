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بالفيديو.. مصر تتقدم بهدف عالمي لصلاح أمام غانا
محمد صلاح ورمضان صبحي

بالفيديو.. مصر تتقدم بهدف عالمي لصلاح أمام غانا

الأربعاء، 25 يناير 2017 09:15 م
محيط - أحمد عبد الخالق

تقدم المنتخب المصري على نظيره الغاني بهدف عالمي للاعب محمد صلاح في اللقاء المقام حالياً بأمم أفريقيا.

جاء الهدف في الدقيقة 11 من عمر اللقاء بتسديدة من ركلة حرة مباشرة حصل عليها عبد الله السعيد، سددها نجم روما صاروخ في شباك غانا.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الغاني في لقاء الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقة المقامة حالياً بالجابون

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