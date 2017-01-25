أفادت فضائية “سكاى نيوز” عربية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقع على قرارين يتعلقان بالأمن الداخلي وتأمين الحدود و بناء جدار على حدود أمريكا مع المكسيك.

كان المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، قال إن الرئيس دونالد ترامب، سينتقل إلى وزارة الأمن الداخلى للاطلاع على الوضع الأمنى بالبلاد، مشددًا على أن المكسيك ستدفع ثمن بناء الجدار العازل بطريقة أو أخرى.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمرصحفى، أن إصلاح منظومة الهجرة يشكل أولوية للرئيس دونالد ترامب.