الشوط الأول.. مصر تتقدم على غانا بهدف "صلاح".. فيديوالأربعاء، 25 يناير 2017 09:41 م
دخل المنتخب الغاني المباراة ضاغطاً واستمر تكتيك كوبر مدرب الفراعنة في الدفاع بمنطقة وسط الملعب والاعتماد على الهجمات المرتدة وفي ظل سيطرة البلاك ستارز على الكرة .. قام النني بخطف كرة وتسديدها ولكنها علت المرمى في الدقيقة الثالثة من المباراة.
ورد اللاعب بادو على النني بتسديدة علت مرمى الحضري في الدقيقة 6 .
شن المنتخب المصري هجمة ملعوبة من الجهة اليمنى عن طريق اللاعب أحمد المحمدي راوغ فيها ظهير أيسر البلاك ستارز وقام بعمل العرضية يحولها الدفاع لركنية نفذت ولكنها خارج المرمى.
حصل المنتخب المصري على ركلة حرة في الدقيقة 9 من اللقاء نفذها محمد صلاح تغالط الحارس ، وتعلن الهدف الأول لمنتخب مصر .
تراجع المنتخب المصري لمنطقة دفاعه وحافظ على الهدف فيما سيطر المنتخب الغاني علي اللقاء دون فعالية على مرمى السد العالي.
واستطاع المحمدي أن يراجع ظهير غانا مرة اخرى من بين رجليه وأرسلها لمحمد صلاح ولكن الدفاع الغاني كان حاضراً.
استمر منوال المباراة في الـ 25 دقيقة الأولى وهدأ اللعب منذ تقدم المنتخب المصري بهدف .
في الدقيقة 35 راوغ أندريا أيو ظهير أيسر غانا أحمد المحمدي وأرسل عرضية خطيرة أنقذها الحضري قبل أسامواه جيان.
في الدقيقة 38 أخطأ حارس غانا في اخراج الكرة وأرسلها لمروان محسن الذي أسقطها في المرمى الخالي ولكنها لم تدخل الشباك.
وأجرى المنتخب الغاني التغيير الأول بخروج أسامواه جيان ونزول جوردان أيو في الدقيقة 40.
في الدقيقتين الـ 41 والـ 42 شهدت تهديد لمنتخب غانا بعرضية سددها البلاك ستارز برأسيه ولكنها مرت بسلام على مرمى الحضري ورد المنتخب بانطلاقة لمحمود تريزيجيه في ارسلها عرضية لمحمد صلاح مررها للنني سددها في أرجل الدفاع.
بهذه النتيجة أصبح ترتيب المجموعة تصدر المنتخب المصري برصيد 7 نقاط فيما احتل المنتخب الغاني المركز الثاني برصيد 6 نقاط وجاء المنتخب المالي برصيد نقطتين في احتلت أوغندا المنتخب الأوغندي المركز الأخير بنقطة واحدة.
صاروخية محمد صلاح تعلن تقدم للمنتخب المصري— أخباركم (@kbr_1121) 25 January 2017
#مصر 1 ✖️ #غانا 0.
عبر: #beINCAF #EGYGHA #مصر_غانا#اخباركم #مصر #Egypte pic.twitter.com/AJurJEIEVt
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