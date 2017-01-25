الرئاسات الثلاث تؤكد أن تضحيات العراقيين تفتح آفاق غد أكثر أمانًاالأربعاء، 25 يناير 2017 10:34 م
عقدت الرئاسات العراقية الثلاث؛ الجمهورية فؤاد معصوم، والوزراء حيدر العبادي، والبرلمان الدكتور سليم الجبوري، اجتماعًا، في قصر السلام ببغداد، مساء اليوم الأربعاء، بحضور نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، ونائبي رئيس مجلس النواب العراقي همام حمودي وآرام شيخ محمد.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية العراقية أنه تم الاتفاق على مواصلة اجتماعات الرئاسات الثلاث بشكل منتظم، وشدد المشاركون في الاجتماع على أن التضحيات والبطولات التي سطرها العراقيون هي محط فخر واعتزاز للشعب بكل مكوناته وبما يساعد على فتح الآفاق من أجل غد أكثر أمانًا وسلامًا وتقدمًا للعراق.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع حيا القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها على الانتصارات التي حققتها ضد تنظيم “داعش” الإرهابي وتحرير شرقي الموصل.
وأضاف البيان أن الاجتماع بحث مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والتشريعية، وأكد أهمية تضافر الجهود وتعزيز العمل المشترك بين مختلف السلطات العراقية من أجل النهوض بكافة المجالات التي من شأنها تعزيز انتصارات القوات المسلحة وتأمين الخدمات اللازمة للشعب العراقي.
وكان قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله قد أعلن، أمس /الثلاثاء/، تحرير الساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي.
وانطلقت العمليات العسكرية لتحرير نينوى في 17 أكتوبر الماضي، وبدأت المرحلة الثانية لعمليات تحرير الموصل يوم /الخميس 29 ديسمبر الماضي/، وتمكنت خلالها القوات من الوصول إلى ضفة نهر”دجلة”، وسيطرت على مداخل ثلاثة جسور من إجمالي خمسة تربط شطري المدينة التي انتهت المرحلة الأولى لتحريرها يوم /الخميس 15 ديسمبر/، وطالب القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القوات المسلحة المشتركة بالتحرك بسرعة لتحرير الساحل الأيمن غربي مدينة الموصل بعد استكمال تحرير الساحل الأيسر.
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