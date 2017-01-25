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وزير الداخلية البحريني يستقبل وزير خارجية الفلبين
راشد بن عبدالله ال خليفة

وزير الداخلية البحريني يستقبل وزير خارجية الفلبين

الأربعاء، 25 يناير 2017 10:18 م
أ ش أ

استقبل وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة، اليوم الاربعاء، بيرفكتو ريفاس ياساي وزير الخارجية الفلبيني.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان، إن اللقاء يأتي في إطار التواصل وتبادل وجهات النظر، بما من شأنه تعزيز التعاون والتنسيق، حيث أشاد وزير الداخلية بعمق ومتانة العلاقات المتميزة التي تجمع البحرين والفلبين.
وأكد الوزير على جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن والنظام وتأمين السلامة العامة لجميع المواطنين والمقيمين، مشيدا بالحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات الأمنية.
وجرى خلال اللقاء، الذي حضره مابيل اغيلوس مبعوث رئيس الفلبين لدول مجلس التعاون الخليجي والسفير الفلبيني لدى البحرين، استعراض العلاقات الثنائية وبحث مجالات التعاون والتنسيق، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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