

أعلن السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن، دعمه لمنتخب مصر قبل مواجهة غانا، مساء اليوم، في بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الجابون.

ونشر السفير البريطاني، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء الأربعاء، صورة له يحمل فيها تي شيرت مكتوبا عليه “مصر”، في إشارة لدعمه للفراعنة.

يذكر أن منتخبنا الوطني، يدخل لقاء اليوم وليس أمامه إلا الفوز أو التعادل على أقل تقدير، وبأي نتيجة لضمان التأهل لدور الثمانية للبطولة.