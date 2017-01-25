ارتفاع عدد القتلى في حادث اقتحام الفندق بالصومال إلى 32 شخصا

ذكرت تقارير إخبارية واردة من العاصمة الصومالية “مقديشيو” الليلة، ارتفاع عدد القتلى خلال الهجوم الذى نفذته عناصر حركة “الشباب” الصومالية المتمردة على أحد الفنادق فى مقديشيو إلى 32 شخصا، من بينهم أربعة من المهاجمين.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الإنجليزية، أن المسلحين الأربعة اقتحموا بوابة فندق “دايح” الرئيسية بسيارة مكتظة بالمتفجرات وقاموا بتبادل إطلاق الرصاص مع الحراس الذين أردوهم قتلى قبيل وصولهم إلى القاعة الرئيسية التي يوجد بها النزلاء.

وأشارت الشبكة إلى أن انفجارا ثانيا وقع بعد وقت قصير من وصول عربات الاسعاف والصحفيين إلى موقع الفندق القريب من مبنى البرلمان الصومالي ، مما أدى إلى إصابة سبعة صحفيين، طبقا للاتحاد الوطني للصحفيين بالصومال.