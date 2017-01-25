

تُشيع جنازة الشاعر الراحل سيد حجاب، غدًا الخميس، من مسجد الفاروق بالمعادي، بعد صلاة الظهر، على أن يدفن بمقابر العائلة، وكان الشاعر الكبير قد توفي، منذ قليل، عن عمر ناهز 76 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وكان “حجاب”، قد نُقل إلى مستشفى المعادي العسكري، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة أمس بعد رحلة علاج طويلة بفرنسا، وولد سيد حجاب في 23 سبتمبر 1940 بالدقهلية، وهو أحد أبرز شعراء العامية في مصر والعالم العربي.