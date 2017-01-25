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الأربعاء 25 يناير 2017 09:37 مساءً
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غدا.. تشييع جثمان سيد حجاب من مسجد الفاروق بالمعادي
سيد حجاب شاعر

غدا.. تشييع جثمان سيد حجاب من مسجد الفاروق بالمعادي

الأربعاء، 25 يناير 2017 08:37 م

 
تُشيع جنازة الشاعر الراحل سيد حجاب، غدًا الخميس، من مسجد الفاروق بالمعادي، بعد صلاة الظهر، على أن يدفن بمقابر العائلة، وكان الشاعر الكبير قد توفي، منذ قليل، عن عمر ناهز 76 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وكان “حجاب”، قد نُقل إلى مستشفى المعادي العسكري، إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة أمس بعد رحلة علاج طويلة بفرنسا، وولد سيد حجاب في 23 سبتمبر 1940 بالدقهلية، وهو أحد أبرز شعراء العامية في مصر والعالم العربي.

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