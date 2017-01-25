عاهل البحرين يتسلم رسالتين من ملك السعودية ورئيس الإماراتالأربعاء، 25 يناير 2017 08:32 م
تسلم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء ، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تتضمن دعوته لحضور حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الحادية والثلاثين والذي تنظمه وزارة الحرس الوطني سنويا في منطقة الجنادرية.
وقد سلم الرسالة إلى الملك حمد الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى البحرين خلال استقبال العاهل البحريني له.
وأعرب الملك حمد عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة ، معربا عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه هذه العلاقات بين البلدين.
وأشاد العاهل البحريني بالدور الذي يضطلع به مهرجان الجنادرية منذ انطلاقته في الحفاظ على التراث العربي السعودي الأصيل.
كما تسلم الملك حمد رسالة خطية أخرى اليوم من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات تتضمن دعوته لحضور أعمال القمة العالمية للحكومات في دورتها الخامسة التي تستضيفها مدينة دبي خلال شهر فبراير المقبل.
وسلم الرسالة إلى العاهل البحريني ، عبد الرضا عبد الله خوري سفير الامارات لدى البحرين خلال استقبال الملك حمد له.
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