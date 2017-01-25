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الرئيس الكازاخستاني يكشف النقاب عن شعلة الألعاب الجامعية الشتوية 2017
رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف

الرئيس الكازاخستاني يكشف النقاب عن شعلة الألعاب الجامعية الشتوية 2017

الأربعاء، 25 يناير 2017 08:30 م
أ ش أ

كشف نور سلطان نزارباييف الرئيس الكازاخستاني، النقاب اليوم الأربعاء، عن شعلة الألعاب الجامعية الشتوية 2017 والتي ستحتضنها مدينة ألماتي الكازاخية خلال الفترة من 29 يناير الجاري وحتى 8 فبراير المقبل.

ويشارك في حمل الشعلة نحو 60 طالبًا وعدد من الرياضيين الشباب الكازاخيين.

وقال نزارباييف - خلال مراسم إيقاد الشعلة - “كازاخستان لم يسبق لها استضافة أي بطولة عالمية بهذا الحجم..وأنا متأكد من أننا سنقدم بطولة رائعة وسيشارك في النسخة الـ 28 للبطولة حوالي 2000 من الرياضيين من 55 دولة”.

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