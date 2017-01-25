الرئيس الكازاخستاني يكشف النقاب عن شعلة الألعاب الجامعية الشتوية 2017الأربعاء، 25 يناير 2017 08:30 م
كشف نور سلطان نزارباييف الرئيس الكازاخستاني، النقاب اليوم الأربعاء، عن شعلة الألعاب الجامعية الشتوية 2017 والتي ستحتضنها مدينة ألماتي الكازاخية خلال الفترة من 29 يناير الجاري وحتى 8 فبراير المقبل.
ويشارك في حمل الشعلة نحو 60 طالبًا وعدد من الرياضيين الشباب الكازاخيين.
وقال نزارباييف - خلال مراسم إيقاد الشعلة - “كازاخستان لم يسبق لها استضافة أي بطولة عالمية بهذا الحجم..وأنا متأكد من أننا سنقدم بطولة رائعة وسيشارك في النسخة الـ 28 للبطولة حوالي 2000 من الرياضيين من 55 دولة”.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
أحمد عيد:"مينفعش أعمل أدوار شباب"
فاجأ الفنان الكوميدي أحمد عيد جمهوره، بعمره الحقيقي، قائلًا: «أنا طالع بدور الأب.. لأن سني دلوقتي فوق الأربعين.. ما ينفعش أعمل أدوار شباب زى الأول.. لازم نغير ونعمل ...Wed, 25 Jan 2017 15:52:19 GMT
-
قطع التيار الكهربائي والمياه بمحطة "كوم البيجة" بقنا اليوم وبعد غد
أعلن محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان اليوم الثلاثاء أنه سيتم فصل التيار الكهربائي وقطع المياه بمحطة “كوم البيجة” بمركز “فرشوط” بمحافظة قنا ، اليوم وبعد غد ...Tue, 24 Jan 2017 12:42:28 GMT
-
ضبط «تكفيري» قبل تنفيذ هجمات إرهابية في الدقهليةWed, 25 Jan 2017 13:35:27 GMT
-
الصين تخطط "للتحكم بالطقس"
وافقت الحكومة الصينية على خطة لتعديل الطقس في البلاد تقدر تكلفتها بـ168 مليون دولار، تستهدف “جلب” المزيد من الأمطار والثلوج لمساحة تقدر بضعف مساحة فرنسا. البرنامج ...Wed, 25 Jan 2017 13:21:49 GMT
-
بالصور .. المكسيك تعتزم تسليم "إل تشابو" للولايات المتحدة
تم الافراج عن مشهد اللحظات الأخيرة لبارون المخدرات إل تشابو قبل ترحيله من المكسيك إلى الولايات المتحدة للمثول أمام محكمة فدرالية في بروكلين الجمعة المقبل. وأظهرت ...Wed, 25 Jan 2017 12:50:50 GMT
-
استنفار أمني في محافظات مصر تزامناً مع ذكرى «25 يناير»Wed, 25 Jan 2017 07:56:38 GMT
-
الجيش الروسي يتسلح بطائرة بدون طيار للتشويش على الاتصالات
كشفت صحيفة “إزفيستيا” الروسية عن قرب موعد تزويد الجيش الروسي بطائرات بدون طيار تم اختبارها في سوريا قادرة على التشويش على نظامي الاتصال 3G و4G. وذكرت الصحيفة أن ما ...Wed, 25 Jan 2017 08:26:15 GMT
-
«أسعار الذهب» اليوم.. تراجع بسيط
تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، جنيهين ليسجل عيار 21 – الأكثر تداولا فى مصر- مبلغ 635 جنيها، مع تراجع السعر العالمى للأوقية إلى 1204 دولار. ...Wed, 25 Jan 2017 08:13:14 GMT