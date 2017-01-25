أعلن مدعي عام جرائم دارفور الفاتح طيفور، عن محاكمة اثنين من العسكريين بالإعدام شنقًا ؛ لارتكابهم جرائم اغتصاب في حق أطفال بدارفور، كاشفًا عن تدوين 100 بلاغ لحالات الاغتصاب في الإقليم ، تم الفصل في 11 جريمة منها.

وقال طيفور - في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء بالخرطوم - إن مجمل البلاغات التي دونت في دارفور خلال عام 2016 بلغت 315 بلاغًا، فيما بلغ عدد البلاغات التي تحت التحري حاليًا 241 بلاغًا.

وأشار إلى أن عدد البلاغات المفتوحة في جرائم الاغتصاب بلغ 77 بلاغًا، والتي قيد المحاكمة منها 15 بلاغًا، مؤكدًا وجود عقوبات رادعة لجرائم اغتصاب الأطفال تراوحت بين الإعدام والسجن لمدة 20 عاماً و15 و10 أعوام.

ونوه إلى أن مكتب مدعي جرائم دارفور والأجهزة ذات الصلة تمكنا من القبض على عدد من المتهمين الذين يؤرقون الأمن في الإقليم، لافتا إلى أن المحاكمات التي تمت في دارفور والمحكمة الخاصة بالخرطوم، مثل فيها المتهمون تمثيلاً قانونياً صحيحاً ، ووصل عدد جلسات الاتهام حوالى 527 جلسة.