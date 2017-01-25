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الفراعنة يتجهون لملعب مباراة غانا.. شاهد
منتخب مصر‎

الفراعنة يتجهون لملعب مباراة غانا.. شاهد

الأربعاء، 25 يناير 2017 08:12 م

غادر منذ قليل نجوم المنتخب المصري الأول فندق الإقامة متوجهين إلى ملعب “يورجونتي” الذى سيحتضن مواجهة الفراعنة وغانا المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء فى ختام دور المجموعات لبطولة الأمم الأفريقية.

أذاعت فضائية أون سبورت الحاصلة على حقوق بث كواليس الفراعنة بالجابون لقطات مصورة أثناء مغادرة اللاعبين لفندق الإقامة وتوجههم إلى ملعب المباراة.

ويتصدر منتخب غانا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ثم مصر 4 نقاط، ومالي نقطة، وأوغندا دون رصيد.

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