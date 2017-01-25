

طالب محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الشباب بدمج أحزابهم في حزب واحد ذات ثقل، له رؤية واضحة يحقق مطالب الشعب وأولوياته.

وأضاف «البرادعي»، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مساء اليوم الأربعاء: «هل يمكنكم ياشباب أن تدمجوا أحزابكم في حزب قوى له رؤية واضحة تحقق مطالب الشعب وأولوياته؟ مازالت قوتكم في وحدتكم وعددكم، فلنتعلم من أخطائنا».