القبض على الشخص الذي اختطف الترام في فيينا

أوردت وكالة أسوشيتد برس الاثنين 23 يناير ، أن الشرطة النمساوية استطاعت الكشف عن الشخص الذي اختطف تراما في فيينا. وقد اعترف المشتبه به بما فعله. ومن المعروف أن هذا ...