الشهاوي: التغيير الوزاري لن يتعدى 5 وزراء



كشف اللواء تامر الشهاوي عضو مجلس النواب، أن التعديل الوزاري المزمع الإعلان عنه يوم الأحد المقبل، لن يتعدى 5 وزارات.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، إنه سيتم دمج وزارتي السياحة والآثار في وزارة واحدة والقوى العاملة والهجرة في وزارة واحدة.

ولفت أن الحكومة الحالية فشلت في كافة الخطط الإصلاحية للنهوض بالاقتصاد، وأن المواطن لم يشعر بأي إنجازات لها سوى ارتفاع الأسعار واختفاء الأدوية.