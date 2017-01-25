 Moheet on google
الأربعاء 25 يناير 2017 07:06 مساءً
روابط سريعة
التشكيلة الرسمية لمواجهة مالي وأوغندا
منتخب مالي

التشكيلة الرسمية لمواجهة مالي وأوغندا

الأربعاء، 25 يناير 2017 08:06 م
محيط

اعلن الجهاز الفني لمنتخب مالي تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره أوغندا قبل المواجهة المرتقبة بعد قليل في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالجابون .

وجاءت التشكيلة على النحو التالي :

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3