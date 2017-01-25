التشكيلة الرسمية لمواجهة مالي وأوغنداالأربعاء، 25 يناير 2017 08:06 م
اعلن الجهاز الفني لمنتخب مالي تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره أوغندا قبل المواجهة المرتقبة بعد قليل في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالجابون .
وجاءت التشكيلة على النحو التالي :
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