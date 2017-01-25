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مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم مروحية شرق جمهورية أفريقيا الوسطى
تحطم طائرة عسكرية في باكستان

مصرع 3 أشخاص في حادث تحطم مروحية شرق جمهورية أفريقيا الوسطى

الأربعاء، 25 يناير 2017 08:22 م
أ ش أ

لقى 3 أشخاص مصرعهم اثر تحطم مروحية شرق جمهورية أفريقيا الوسطى.

وذكرت شبكة  ايه بى سي نيوز الإخبارية الأمريكية الليلة :” أن المروحية - التى تستخدمها الشرطة في تطبيق القانون في حديقة تشينكو الطبيعية - تحطمت اثناء هبوطها ، وان التحقيقات بدأت للوقوف على أسباب الحادث”.

وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى إحتمال تورط عصابات الاتجار غير المشروع في عاج الأفيال في هذا الحادث .

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