لقى 3 أشخاص مصرعهم اثر تحطم مروحية شرق جمهورية أفريقيا الوسطى.

وذكرت شبكة ايه بى سي نيوز الإخبارية الأمريكية الليلة :” أن المروحية - التى تستخدمها الشرطة في تطبيق القانون في حديقة تشينكو الطبيعية - تحطمت اثناء هبوطها ، وان التحقيقات بدأت للوقوف على أسباب الحادث”.

وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى إحتمال تورط عصابات الاتجار غير المشروع في عاج الأفيال في هذا الحادث .