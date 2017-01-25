"الخارجية العراقية": نبارك إنشاء جمعية الصداقة لتعزيز العلاقات مع مصرالأربعاء، 25 يناير 2017 07:44 م
اكد وكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون العلاقات الثنائية نزار الخيرالله دعم الخارجية لأية جهود ومبادرات تؤدي إلى تنمية وتطوير العلاقات المصرية - العراقية، وقال:” إننا نبارك جهود إنشاء جمعية الصداقة العراقية - المصرية، التى تصب في اتجاه تعزيز العلاقات الاستراتيجية ما بين مصر والعراق وفق المصالح والهموم المشتركة للبلدين”.
وذكر خير الله :” نحن أحوج مانكون حاليا لدعم العلاقات المجتمعية بين الشعبين المصري والعراقي، وأن وزارة الخارجية العراقية تساند وتدعم عملية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين وضع الجمعية”.
وأوضح رئيس جمعية الصداقة رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين علي الشمري :”أنه بعد إعلان إنشاء الجمعية من قبل سفير مصر لدي العراق أحمد درويش، حددنا يوم 24 يناير ليكون يوم المؤتمر التأسيسي للجمعية بهدف تعزيز روابط العلاقات بين البلدين وسنعمل على تسجيل الجمعية بالعراق ولدي جامعة الدول العربية”.
وأضاف:” أن الجمعية مفتوحة العضوية أمام جميع الكفاءات من مختلف المكونات العراقية من التجار ورجال الأعمال والقانونيين والمثقفين والأكاديميين الإعلاميين لدعم العلاقات مع مصر من خلال فعاليات متنوعة وتنظيم ندوات ومؤتمرات”.
من جانبه، قال النائب العراقي رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي :”إننا ندعم كافة الجهود التى تؤدي إلى التقارب مابين مصر والعراق في هذه المرحلة لاسيما ان الدولتين تربطهما علاقات تاريخية وثيقة وتحتاج كل منهما الأخري وتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والثقافية وتطويره لتبلغ آفاقا أكثر رحابة”.
وتابع:” أن المكون التركماني يؤيد ويشارك في الجمعية وندعمها بكل قوة لتكون معبرة عن الصداقة الأصيلة التى تربط شعبي البلدين”.
يذكر أن المؤتمر التأسيسي لجمعية الصداقة العراقية- المصرية عقد أمسالثلاثاء بفندق المنصور وسط بغداد بحضور أعضاء الجمعية المؤسسين من الشخصيات العراقية ووكيل وزارة الخارجية العراقية نزار خير الله وأعضاء في مجلس النواب العراقي من مختلف المكونات العراقية ، والسفير المصري وأعضاء السفارة ولفيف من الصحفيين والإعلاميين.. وكان قد تم إعلان إنشاء جمعية الصداقة برئاسة الشمري وحضور السفير أحمد درويش الرئيس الفخري للجمعية في مؤتمر صحفي عقد بمقر السفارة المصرية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد يوم الخميس الموافق 12 يناير الجاري.
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