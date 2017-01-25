

ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقتنع أن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس، يتناقض مع السياسة الأمريكية.

وأعرب مصدر فلسطيني للإذاعة، بأنه تم إقناع الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، بأن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس سيتناقض مع السياسة الإستراتيجية التي ينوي ترامب اتباعها في الشرق الأوسط.

ولفت المصدر، أن كافة المؤشرات تدل على أن ترامب ينوي منح فرصة حقيقية لدفع عملية السلام، مشيرا إلى أن ترامب قد عين صهره جاريد كوشنير مبعوثا خاصا له إلى الشرق الأوسط.