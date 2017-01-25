أكد بنك الشعب الصينى (البنك المركزي) اليوم الأربعاء أنه لا توجد أي قيود على المعاملات بالعملة المحلية اليوان (الرنمينبي) عبر الحدود طالما كانت تتفق مع القواعد المعمول بها حاليا.

وقال البنك في بيان رسمى إن التداول بالرنمينبي عبر الحدود يخدم الاقتصاد الحقيقي ويسهل التجارة والاستثمار.

وأكد أن الصين ستواصل مراقبة تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود، مطالبا المؤسسات المالية بفحص صحة المعاملات بشكل وثيق وضمان امتثالها للقواعد الحالية.. كما حث البنك تلك المؤسسات بالسعي لتحسين الخدمات المالية لتشجيع استخدام الرنمينبي في المعاملات الخارجية.

ومن جانب أخر نفت مصلحة الدولة للنقد الأجنبي في الصين، فى بيان مقتضب نشر على موقعها الرسمي على الانترنت، تقارير إعلامية بشأن وضعها ضوابط مشددة على التمويل العابر للحدود للحد من هروب رؤوس الأموال خارج البلاد.

وقالت إنه لم يتم على الإطلاق إصدار أى إجراءات جديدة تتعلق بتنظيم التمويل عبر الحدود بالنسبة للواردات.

وأكدت أن الشركات بإمكانها التعامل مع البنوك مباشرة فيما يتعلق بإيراداتها ومدفوعاتها طالما كانت أوراقها موثقة وقانونية، مضيفا أن الشركات التي تقوم بمزاولة أنشطتها عبر الحدود بطريقة قانونية سليمة تقوم بأعمالها بكل سهولة ويسر.

كان البنك المركزي الصيني أكد في بيان له صدر في وقت سابق من الشهر الجاري، أنه وبالرغم من انخفاض احتياطي الصين من العملات الأجنبية، فإن ما تمتلكه الدولة من احتياطيات لا تزال وفيرة تمكنها من درء اى مخاطر اقتصادية خارجية.

وكانت احتياطيات النقد الأجنبى الصينية تراجعت للشهر السادس على التوالي إلى حوالي 3.01 تريليون دولار أمريكي في شهر ديسمبر الماضي، من 3.05 تريليون دولار في نوفمبر و3.12 تريليون دولار في أكتوبر.

وقالت مصلحة النقد الأجنبى أن تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود الصينية في ديسمبر ظلت مستقرة مع عدم وجود طفرات في شراء النقد الأجنبي.