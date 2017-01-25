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الأربعاء 25 يناير 2017 07:08 مساءً
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وفاة الشاعر سيد حجاب عن عمر يناهز 77 عاما
الشاعر سيد حجاب

وفاة الشاعر سيد حجاب عن عمر يناهز 77 عاما

الأربعاء، 25 يناير 2017 07:02 م

أعلن حلمى النمنم وزير الثقافة، وفاة الشاعر الكبير سيد حجاب، منذ قليل عن عمر يناهز 77 عاماً.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»: إنه تلقى خبر الوفاة منذ قليل، وأن الراحل شارك في ثورة 25 يناير وهو الذي كتب مقدمة الدستور في 2014.

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