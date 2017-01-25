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الأربعاء 25 يناير 2017 07:06 مساءً
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بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وغانا في أمم أفريقيا
مباراة سابقة بين مصر وغانا

بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وغانا في أمم أفريقيا

الأربعاء، 25 يناير 2017 07:49 م
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يواجه منتخب مصر مساء اليوم نظيره فريق غانا , وذلك ضمن الجولة الثالثة والاخيرة من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية ( الجابون 2017 ) , في اللقاء الذي سيقام على ملعب ” بور جونتي ” . 
ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط , في حين يحتل منتخب غانا المركز الأول برصيد 6 نقاط ,

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