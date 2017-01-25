

قالت وزارة الكهرباء فصل محول الربط رقم 2 جهد 220/ 500 ك.ف بمحطة توليد غرب القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، نتيجة انهيار العازل الأوسط من المحول رقم ٢ جهد 500 ك.ف.

وأضافت الكهرباء في بيان أصدرته منذ قليل، أن انهيار العازل لم يؤد إلى خروج محطة توليد غرب القاهرة من الخدمة، حيث تعمل المحطة بالحمل المعتاد ولم يحدث أي انقطاع كهربائي، مشيرة إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للإصلاح.