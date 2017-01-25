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الكهرباء: انفجار محطة توليد غرب القاهرة لم يؤد لانقطاع التيار
أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية‎

الكهرباء: انفجار محطة توليد غرب القاهرة لم يؤد لانقطاع التيار

الأربعاء، 25 يناير 2017 06:47 م

 
قالت وزارة الكهرباء فصل محول الربط رقم 2 جهد 220/ 500 ك.ف بمحطة توليد غرب القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، نتيجة انهيار العازل الأوسط من المحول رقم ٢ جهد 500 ك.ف.

وأضافت  الكهرباء في بيان أصدرته منذ قليل، أن انهيار العازل لم يؤد إلى خروج محطة توليد غرب القاهرة من الخدمة، حيث تعمل المحطة بالحمل المعتاد ولم يحدث أي انقطاع كهربائي، مشيرة إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة للإصلاح.

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