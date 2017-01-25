قال البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد، إنه لا توجد حرب مع غريمه الأجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وأكد رونالدو في مقابلة اليوم مع صحيفة (دونجيكيدي) الصينية، التي منحته جائزة أفضل لاعب في العام “بالنسبة لي، لا وجود لهذه الحرب. لا يمكنك عقد مقارنة بين اللاعبين. كريستيانو هو كريستيانو وميسي هو ميسي. كلانا لاعب كبير، سواء فرديا أو جماعيا”.

وأضاف “نلعب في فريقين مختلفين، لكن عندما نتقابل يسود الاحترام بيننا، أرتبط بعلاقة جيدة معه”، مشيرا إلى أن مثل هذه المقارنات تأتي في إطار “صناعة كرة القدم”.

وتابع “يقارنون بينا باستمرار. تصل المقارنات حتى لأبنائنا، كيف يكبرون، كيف يذهبون إلى المدرسة، من الأكثر سرعة”.

وببلوغه 31 عاما توج النجم البرتغالي بجائزة “الأفضل” من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كأفضل لاعب في العالم بعد عام مليء بالانجازات مع ريال مدريد ومنتخب البرتغال.

وفاز رونالدو في 2016 مع الريال بدوري الأبطال الأوروبي ومونديال الأندية وكأس السوبر الأوروبي، بينما قاد البرتغال لأول لقب لها في أمم أوروبا.

كما أكد النجم البرتغالي أنه لا يكترث كثيرا بالانتقادات، موضحا أن ما يشغله هو إسعاد جماهيره الذين يكنون له الحب والاحترام.

وقال “لا أكترث بالمنتقدين. فقط أؤدي عملي وأن أكون نفسي.. أذهب إلى النوم بنفس راضية كل ليلة. لست مجبرا على أن أسعد المنتقدين، بل عشاقي”.