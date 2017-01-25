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المقاصة يتعادل مع القناة بثلاثية ودية
مصر المقاصة

المقاصة يتعادل مع القناة بثلاثية ودية

الأربعاء، 25 يناير 2017 06:32 م

تعادل فريق المقاصة مع نظيره القناة بثلاثة أهداف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما بمعسكر الفريق الفيومى المغلق المقام حاليًا بمدينة الإسماعيلية، أحرز أهداف المقاصة كل من باولن فوافى وحسين رجب وأحمد عبد الظاهر.

من جانبه، أكد حمد إبراهيم المدرب العام للمقاصة أن الجهاز الفني يعكف على تجهيز لاعبيه من أجل صناعة حالة من التجانس بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفنى أشرك الغانى جون أنطوى فى الشوط الثانى للاطمئنان على جاهزيته وأدى بشكل طيب فى الوقت الذى شارك فيه.

شدد حمد إبراهيم على أن الجهاز الفنى يسعى إلى تجهيز اللاعبين جيدًا حتى يكونوا على أتم استعدادات لمنافسات الدور الثاني بمسابقة الدورى العام.

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