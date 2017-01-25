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الأربعاء 25 يناير 2017 07:07 مساءً
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نتنياهو يشترط الاعتراف بيهودية إسرائيل للتفاوض حول اتفاق سلام
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يشترط الاعتراف بيهودية إسرائيل للتفاوض حول اتفاق سلام

الأربعاء، 25 يناير 2017 07:07 م
أ ش أ

اشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على كافة المناطق ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط، للتفاوض حول اتفاق سلام.

وقال نتنياهو، خلال جلسة الكنيست، اليوم الأربعاء، بحسب ما نقلته الإذاعة الإسرائيلية، إن “هناك مبدأين أساسيين للتفاوض مع الفلسطينيين حول اتفاق سلام، وهما اعتراف فلسطيني بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وسيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على كافة المناطق ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط”.

وأضاف أن “هذين المبدأين لا يمكن لإسرائيل التنازل عنهما”.

وادعى نتنياهو أن “النشاط الاستيطاني الإسرائيلي ليس هو لب النزاع مع الفلسطينيين، كما أن النزاع ليس السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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