شهد مركز زفتى بمحافظة الغربية، حادث إصابة ربة منزل و5 من أبنائها بحالة إعياء شديدة لتناولهم وجبة “همبورجر” فاسد، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى زفتى العام لإسعافهم.

وكان اللواء حسام خليفة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد طارق داود مأمور مركز زفتى بورود إشارة مستشفى زفتى العام بوصول “حنان.ا” – 40 سنة ربة منزل وأبنائها “فاطمة.ا” – 18 سنة – طالبة، و”فاتن” – 15سنة – طالبة، و”كمال” – 12سنة – طالب، و”مروان” – 5 سنوات، و”حنين” – 6 سنوات مصابين بتسمم وإعياء شديد إثر تناولهم وجبه “همبورجر” فاسد.

وتم عمل الإسعافات الأولية وغسيل المعدة لهم، وتحرر المحضر رقم 1134 إدارى مركز زفتى لسنة 2017، وباشر محمد عبد الودود مدير نيابة مركز زفتى التحقيق.