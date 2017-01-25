أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، امتلاكه اعتراف مسجل بالصوت والصورة للزامبى مايوكا مهاجم الفريق يؤكد فيه هروبه من النادى خلال الفترة الماضية، قبل عودته للقاهرة بعد انقطاع استمرار قرابة 22 يوما.

وقال مرتضى منصور فى تصريحات إذاعية، إن مايوكا هرب من الزمالك ثم قرر العودة، ولكن النادى ليس فى حاجة لخدماته بالفترة الحالية وأصبح رحيله أمرا نهائيا.

وتقدم الزمالك بشكوى رسمية ضد مايوكا لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم “الفيفا” بسبب تأخره فى العودة للقاهرة بالموعد المحدد، وفى حالة توصل الطرفان لاتفاق ودى بفسخ التعاقد سيتم سحب الشكوى.