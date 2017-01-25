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"زراعة القليوبية": توريد 4 آلاف طن أسمدة للزراعات الشتوية
ارض زراعية مزروعة فول

"زراعة القليوبية": توريد 4 آلاف طن أسمدة للزراعات الشتوية

الأربعاء، 25 يناير 2017 06:23 م
أ ش أ

قال وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية المهندس طه نعيم، إن الأسمدة متوافرة في الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة، وإنه تم توريد 4 آلاف طن أسمدة لتلبية احتياجات الزراعات الشتوية.
وأضاف -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- أن سماد النترات واليوريا متوافران بعد تثبيت سعرهما بزيادة قدرها ألف جنيه للطن، وأن المديرية أرسلت خطابا إلى وزارة الزراعة للمطالبة بحصة جديدة من الأسمدة تبلغ 12 ألف طن سيتم إعطاء الأولوية للمزارعين بمحصول القمح بمختلف مناطق المحافظة.
وأكد نعيم أن فرق المتابعة والإرشاد الزراعي بالمديرية تتابع مع الجمعيات الزراعية بالقرى عمليات صرف الأسمدة الزراعية تباعا وفقا للقواعد المعمول بها، وأنه لا توجد أي شكاوى حتي الآن من إرتفاع أسعار الأسمدة بالسوق السوداء نتيجة توفير البديل الحكومي بالجمعيات للقضاء علي شكاوي المزراعين.
يشار إلى أن وزارة الزراعة اعلنت -في وقت سابق من الشهر الجاري- عن زيادة أسعار الأسمدة رسمياً للجمعيات لتصل 2960 جنيهاً لطن اليوريا بدلاً من 2000 جنيه والنترات إلى 2860 جنيهاً بدلاً من 1950 جنيهاً.

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