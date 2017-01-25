اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان التابعة لوزارة الأوقاف، منح أول ثلاث رسائل دكتوراه من الجامعة بعد المناقشة العلنية لتلك الرسائل بالجامعة بعد تطويرها.

وأوضحت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم - أن منح تلك الرسائل العلمية لأول مرة من الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان يأتي عقب مسيرة عطاء أربت على خمسة عشر عامًا تم خلالها تطوير الاداء العلمى والثقافى والدينى بالجامعة التى تعتبر منارة إسلامية مصرية في كازاخستان ودول آسيا.

وأشار البيان إلى حصول طالبين على الدكتوراة في الدراسات الاسلامية من كلية أصول الدين، وطالب على الدكتوراة فى الدراسات الاسلامية من كلية الشريعة الإسلامية في أصول الفقه وذلك لأول مرة فى تاريخ الجامعة التى تضم أربع كليات شرعية ويضم مجلسها اساتذة من مصر وكازاخستان