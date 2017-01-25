

دشن رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، هاشتاجا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعنوان «الحقيقة_من أجل_جوليو»، وذلك في إشارة إلى تمسك حكومته للتوصل للحقيقة بشأن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وذلك في ذكرى مرور عام على اختفائه في مصر والعثور بعد أيام من اختطافه على جثته وعليها آثار تعذيب.

وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية «أكي»، قال جينتيلوني في تغريدة: “عام على جريمة القتل البشعة لجوليو”، وأعرب عن تعاطفه مع والدي القتيل، وأضاف: “التزام مع القضاء للتوصل إلى الحقيقة.

وكان وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو قد قال في مقابلة مع صحيفة محلية: “لن يهدأ لنا بال، سياسيا ودبلوماسيا، حتى ظهور الحقيقة بشأن ملابسات مقتل ريجينى”.