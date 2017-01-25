تمكنت مباحث مديرية أمن السويس من القبض على أمينة خزينة مديرية التربية والتعليم بالسويس لاتهامها باختلاس مبالغ خاصة برواتب ومكافآت بعض الموظفين بإدارة شمال التعليمية.

كان مدير أمن السويس اللواء مصطفى شحاتة قد تلقى بلاغا من إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة بقيام موظفة تدعى “ب. أ. م.”، 52 عاما، باختلاس مبلغ مالي قدرة 37 ألف جنيه من خزينة إدارة شمال التعليمية ثم هربت.

وبتشكيل فريق بحث بقيادة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس العميد محمد والي، تم تحديد مكان اختباء السيدة خارج المحافظة.

وقام ضباط المباحث الجنائية بالقبض على المتهمة الهاربة وإعادتها إلى محافظة السويس وإحالتها للنيابة العامة.