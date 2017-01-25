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الزمالك يفاوض عمرو مرعي لاعب إنبي
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الزمالك يفاوض عمرو مرعي لاعب إنبي

الأربعاء، 25 يناير 2017 06:15 م

تقدم نادي الزمالك بعرض رسمي لنادي إنبي لضم عمرو مرعى مهاجم الفريق البترولى، فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير.

وكان مرتضى منصور قد أعلن في تصريحات إذاعية مساء اليوم الأربعاء عن وجود مفاوضات من جانب القلعة البيضاء لضم مرعي من إنبي.

كان مرتضى منصور رئيس الزمالك، قد أكد أن الإيفوارى كوليبالى المنضم حديثًا للأهلى لم يكن فى حسابات الزمالك خلال الفترة الماضية، موضحًا الدخول فى مفاوضات مع عمرو مرعى لاعب إنبى ومحمد رمضان لاعب بتروجت.

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