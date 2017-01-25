أكدت باريس جاكسون، ابنة مغنى البوب الراحل، مايكل جاكسون، أن والدها تعرض للاغتيال فى عام 2009 ولم يكن موته طبيعيا، وذلك خلال أول مقابلة لها مع “رولينغ ستون” فى برنامج “أقول للجميع.” حسبما نشرت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الأربعاء.

أردفت باريس ابنة الـ18 عاما على طريقة أصحاب نظرية المؤامرة، أن والدها قتل، قائلة: “نعم وعلى الإطلاق. لأنه من الواضح أن ذلك حدث. كل الأدلة تشير لذلك”.

ولفتت: “يبدو كلامى هذا وكأنه جزء من نظرية المؤامرة، لكن كل الجمهور الحقيقى لمايكل وكل أفراد الأسرة يعرفون ذلك، لقد جهزوا لذلك…إنها مؤامرة فعلية”.

جدير بالذكر أن أسطورة البوب مايكل جاكسون توفى فى سن الـ 50، بعد جرعة زائدة من البروبوفول المخدر فى يونيو 2009، وحكم على طبيبه الشخصى كونراد موراى بعد ذلك بعامين من السجن بتهمة القتل غير المتعمد.

وأطلق سراح الطبيب فى 2013، لكن باريس لم تُسمّ أى شخص فيما يتعلق بمخاوفها أن والدها مات مقتولا.