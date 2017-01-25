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ننشر تشكيل المنتخب المصري أمام غانا.. ومفاجأة كوبر للبلاك ستارز
منتخب مصر‎

ننشر تشكيل المنتخب المصري أمام غانا.. ومفاجأة كوبر للبلاك ستارز

الأربعاء، 25 يناير 2017 06:00 م
محيط

أعلن المدير الفني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر تكشيلة الفريق التي ستواجه نظيره غانا بالجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية.

وقرر هيكتور كوبر الدفع بأحمد فتحي في الناحية اليسرى بديلاً لمحمد عبد الشافي الظهير الأيسر وعدم المغامرة بالدفع بالشاب كريم حافظ في لقاء هام مثل غانا.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

في حراسة المرمى : عصام الحضري.

في الدفاع : عمر جابر ، علي جبر، واحمد حجازي، واحمد فتحي.

في الوسط : محود تريزيجيه - محمد النني - عبد الله السعيد - طارق حامد - محمد صلاح .

في الهجوم : مروان محسن.

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