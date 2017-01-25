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الأربعاء 25 يناير 2017 04:38 مساءً
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وزير الداخلية يتفقد الأكمنة والارتكازات الأمنية بأسوان
وزير الداخلية مجدي عبدالغفار‎

وزير الداخلية يتفقد الأكمنة والارتكازات الأمنية بأسوان

الأربعاء، 25 يناير 2017 05:37 م
محيط: أ ش ا

تفقد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار اليوم الاربعاء 25 يناير، لإجراءات الأمنية بنطاق مدينة أسوان.

واطلع عبدالغفار عددا من الأكمنة والارتكازات الأمنية؛ للتأكد من انتشار القوات ومدى جاهزيتها لمواجهة المواقف الطارئة، مشددا وشدد على ضرورة المتابعة الميدانية من جانب القيادات لتنفيذ الخطط الأمنية.

وكان وزير الداخلية قد تفقد الإجراءات الأمنية بمطار أسوان الدولي، وذلك أثناء وصوله المدينة بعد ظهر اليوم، لمتابعة إجراءات تأمين مؤتمر الشباب المقرر انعقاده بمدينة أسوان.

واطلع على الإجراءات الأمنية لفحص وتفتيش المسافرين، وشدد على أهمية تطبيق إجراءات التأمين بكل حسم في إطار القانون دون استثناء، مؤكداً أن الانضباط في عمليات التأمين والالتزام بالتعليمات واللوائح هو أمر يتعلق بأمن البلاد.

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