

فاجأ الفنان الكوميدي أحمد عيد جمهوره، بعمره الحقيقي، قائلًا: «أنا طالع بدور الأب.. لأن سني دلوقتي فوق الأربعين.. ما ينفعش أعمل أدوار شباب زى الأول.. لازم نغير ونعمل دراما مناسبة للسن والشكل».

ولفت عيد خلال لقائه بفضائية «dmc»، أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد «يابانى أصلي»، أن من أكثر الصعوبات التي واجهته أثناء تصوير مشاهد الفيلم، مشاركة أطفال في العمل، مضيفًا: «أطفال أول مرة يمثلوا.. والتصوير إرهاق لأن ساعات بنصور لمدة 20 ساعة.. وهم بيصحوا من الساعة 8 الصبح فطبيعى على بليل يناموا».