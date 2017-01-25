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السفير المصري بالجابون يساند الفراعنة في فندق الإقامة
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السفير المصري بالجابون يساند الفراعنة في فندق الإقامة

الأربعاء، 25 يناير 2017 05:33 م

حرص القنصل أحمد بكر السفير المصرى فى الجابون على مؤازرة الفراعنة قبل مواجهتهم المرتقبة، أمام غانا اليوم في التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة بالجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

ووصل السفير أحمد بكر لفندق الإقامة بمدينة بورت جينتيل واجتمع بهاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة المصرية.

تتصدر غانا قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط وضمنت التأهل رسميًا لدور الـ8 ثم مصر فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط، ثم مالى فى المركز الثالث برصيد نقطة، وأخيرًا أوغندا فى المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

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