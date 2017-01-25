ربيعة يؤدي تدريبات تأهيلية وانتظام عبد المنعم وباسم علي في مران الأهليالأربعاء، 25 يناير 2017 05:18 م
انتظم أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الأهلى، فى مران فريقه، الذى أقيم عصر اليوم الخميس، بعد شفائه من المغص الكلوى، حيث فضل الجهاز الفنى منحه راحة من التدريبات خلال الأيام الماضية حتى يستعيد عافيته.
ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك يوم 10 فبراير المقبل بالإمارات، على كأس السوبر المصرى.
بينما واصل كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق أداء تدريباته التأهيلية والعلاجية، على هامش مران الفريق، حيث يعانى نيدفيد من ثقل فى العضلة الخلفية أصيب به خلال مشاركته مع منتخب الشباب فى الفترة الماضية.
كما أدى رامى ربيعة جلسة علاجية على هامش مران الفريق بعد غيابه عن مران أمس، بسبب أدائه لامتحانات نهاية العام.
ويخضع ربيعة حاليا لتنفيذ برنامج تأهيلى للتخلص من الإصابة، التى تعرض لها بجزع فى الرباط الخارجى لمفصل الكاحل، خلال الفترة الماضية.
فى الوقت الذى انتظم باسم على، ظهير أيمن الفريق، فى التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من إصابته بجزع فى مفصل الركبة، التى تعرض لها فى الفترة الماضية.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
قطع التيار الكهربائي والمياه بمحطة "كوم البيجة" بقنا اليوم وبعد غد
أعلن محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان اليوم الثلاثاء أنه سيتم فصل التيار الكهربائي وقطع المياه بمحطة “كوم البيجة” بمركز “فرشوط” بمحافظة قنا ، اليوم وبعد غد ...Tue, 24 Jan 2017 12:42:28 GMT
-
استنفار أمني في محافظات مصر تزامناً مع ذكرى «25 يناير»Wed, 25 Jan 2017 07:56:38 GMT
-
«الأرصاد الجوية»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارةWed, 25 Jan 2017 09:09:30 GMT
-
الجيش الروسي يتسلح بطائرة بدون طيار للتشويش على الاتصالات
كشفت صحيفة “إزفيستيا” الروسية عن قرب موعد تزويد الجيش الروسي بطائرات بدون طيار تم اختبارها في سوريا قادرة على التشويش على نظامي الاتصال 3G و4G. وذكرت الصحيفة أن ما ...Wed, 25 Jan 2017 08:26:15 GMT
-
«شاومينج» تتحدى «وزير التعليم»: تسريب نماذج «البوكليت»
أعلنت صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة”على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، تحديها وزارة التربية والتعليم والوزير الهلالى الشربينى، وأكدت أنها ستنجح في تسريب ...Wed, 25 Jan 2017 07:56:38 GMT
-
ننشر «موعد» مباراة مصر وغانا.. والقناة الناقلة
يلتقي منتخب مصر الأول، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، نظيره الغاني فى الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية ...Wed, 25 Jan 2017 07:26:45 GMT
-
الكشف عن قضية «فساد مالي» كبرى
تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط العضو المنتدب لإحدى شركات الصرافة لقيامه بالاتجار بالنقد الاجنبى بالسوق السوداء، وذلك في إطار ...Wed, 25 Jan 2017 13:52:25 GMT
-
بالصور .. المكسيك تعتزم تسليم "إل تشابو" للولايات المتحدة
تم الافراج عن مشهد اللحظات الأخيرة لبارون المخدرات إل تشابو قبل ترحيله من المكسيك إلى الولايات المتحدة للمثول أمام محكمة فدرالية في بروكلين الجمعة المقبل. وأظهرت ...Wed, 25 Jan 2017 12:50:50 GMT