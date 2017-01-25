 Moheet on google
الأربعاء 25 يناير 2017 04:34 مساءً
روابط سريعة
ربيعة يؤدي تدريبات تأهيلية وانتظام عبد المنعم وباسم علي في مران الأهلي
باسم علي

ربيعة يؤدي تدريبات تأهيلية وانتظام عبد المنعم وباسم علي في مران الأهلي

الأربعاء، 25 يناير 2017 05:18 م
محيط

انتظم أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الأهلى، فى مران فريقه، الذى أقيم عصر اليوم الخميس، بعد شفائه من المغص الكلوى، حيث فضل الجهاز الفنى منحه راحة من التدريبات خلال الأيام الماضية حتى يستعيد عافيته.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك يوم 10 فبراير المقبل بالإمارات، على كأس السوبر المصرى.

بينما واصل كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق أداء تدريباته التأهيلية والعلاجية، على هامش مران الفريق، حيث يعانى نيدفيد من ثقل فى العضلة الخلفية أصيب به خلال مشاركته مع منتخب الشباب فى الفترة الماضية.

كما أدى رامى ربيعة جلسة علاجية على هامش مران الفريق بعد غيابه عن مران أمس، بسبب أدائه لامتحانات نهاية العام.

ويخضع ربيعة حاليا لتنفيذ برنامج تأهيلى للتخلص من الإصابة، التى تعرض لها بجزع فى الرباط الخارجى لمفصل الكاحل، خلال الفترة الماضية.

فى الوقت الذى انتظم باسم على، ظهير أيمن الفريق، فى التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من إصابته بجزع فى مفصل الركبة، التى تعرض لها فى الفترة الماضية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3