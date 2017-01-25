انتظم أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الأهلى، فى مران فريقه، الذى أقيم عصر اليوم الخميس، بعد شفائه من المغص الكلوى، حيث فضل الجهاز الفنى منحه راحة من التدريبات خلال الأيام الماضية حتى يستعيد عافيته.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك يوم 10 فبراير المقبل بالإمارات، على كأس السوبر المصرى.

بينما واصل كريم نيدفيد، لاعب وسط الفريق أداء تدريباته التأهيلية والعلاجية، على هامش مران الفريق، حيث يعانى نيدفيد من ثقل فى العضلة الخلفية أصيب به خلال مشاركته مع منتخب الشباب فى الفترة الماضية.

كما أدى رامى ربيعة جلسة علاجية على هامش مران الفريق بعد غيابه عن مران أمس، بسبب أدائه لامتحانات نهاية العام.

ويخضع ربيعة حاليا لتنفيذ برنامج تأهيلى للتخلص من الإصابة، التى تعرض لها بجزع فى الرباط الخارجى لمفصل الكاحل، خلال الفترة الماضية.

فى الوقت الذى انتظم باسم على، ظهير أيمن الفريق، فى التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من إصابته بجزع فى مفصل الركبة، التى تعرض لها فى الفترة الماضية.