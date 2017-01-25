أعلنت غرفة الأزمات المنعقدة بوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن عدم تلقي أي بلاغات بوجود إصابات أو وفيات ناتجة عن أحداث عنف حتى الآن، وجار المتابعة.

كانت وزارة الصحة أعلنت عن رفع درجة الاستعداد الدائم حتى الجمعة 27 يناير 2017؛ لمتابعة تنفيذ خطة الطوارئ في احتفالات عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، ووضع خطة شاملة للتأمين الطبي لاحتفالات 25 يناير.

وأردفت الوزارة أن الخطة تشمل الدفع بـ2110 سيارات إسعاف مجهزة وتوزيعها على ميادين القاهرة الكبرى، وجميع الميادين العامة بكافة أنحاء الجمهورية، وكذلك أماكن التجمعات أمام مباني ديوان المحافظات والتجمعات العامة والمتنزهات والحدائق بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لانشات إسعاف نهري وطائرتين مروحيتين.