أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عن قرار تجريدها للنجم الجامايكى يوسين بولت وفريقه لسباق التتابع 4×100 متر جرى، من ذهبية سباق التتابع بدورة الألعاب الأولمبية بكين 2008، بعد سقوط نيستا كارتر زميله بالفريق فى اختبار المنشطات.

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، أن اللجنة الأولمبية الدولية سحبت الميدالية الذهبية من فريق المنتخب الجامايكى لسباق التتابع 4×100 متر جرى، بدورة الألعاب الأولمبية بكين 2008، بعد اكتشاف تعاطى أحد أعضاء الفريق لعقار ميثيل هكسان أمين، المنشط، وكان يوسين بولت المتوج بـ9 ميداليات ذهبية أولمبية بسباقات 100 و200 و4×100 متر جرى، أهم أعضاء الفريق الجامايكى.

وقال بولت عن احتمال فقدان ميداليته خلال العام الماضى، “إنه شىء مفجع، وأنا لست مسرورا للغاية بشأن هذا الوضع، فأنا كنت قد عملت بجد لسنوات لجمع تلك الميداليات الذهبية، وكنت أعمل بجد لأكون بطلا، لذلك فمن المحزن أن يحدث شىء مثل ذلك، وإذا كان لدى الفرصة لإعادة الميدالية الذهبية لبلدى، فأنا سوف اضطر إلى إعادتها”.