شارك سليماني كوليبالي، اللاعب الجديد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق، عصر اليوم، والذي أقيم على ملعب الدفاع الجوي.

وخضع سليماني للكشف الطبي أمس ثم وقع على عقود انتقاله للنادي الأهلي، قبل أن يتم تقديمه إلى وسائل الإعلام قبل مران اليوم الأربعاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم 10 فبراير المقبل بالإمارات، على كأس السوبر المصري.