تسليم 672 وحدة سكنية لأعضاء جمعية إسكان "كيما" بأسوان مطلع فبرايرالأربعاء، 25 يناير 2017 05:05 م
يقوم وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ أسوان مجدي حجازي مطلع فبراير المقبل بتسليم المشروع الإسكاني” أسوان 2” التابع لجمعية “إسكان كيما”، والذي يضم 28 عمارة سكنية تشمل 672 وحدة يتسلمها أعضاء الجمعية بعد اكتمال الإنشاءات والطرق والمرافق.
صرح بذلك الدكتور جمال إسماعيل عبدالفتاح رئيس الجمعية التعاونية لبناء المساكن للعاملين بشركة كيما ونائب رئيس مجلس إدارة مصنع كيما للأسمدة، مضيفا أن الجمعية وفرت كل متطلبات الأعضاء من عمال مصنع” كيما” من عمارات ذات مواصفات جيدة، وحرصت على بناء مركز سكنى متكامل يضم جميع الخدمات التى يحتاج لها العامل في نفس المكان بجانب الأماكن الترفيهية والملاعب ودور العبادة.
وأوضح أن جمعية إسكان كيما بدأت عملاقة واستمرت في العطاء لخدمة الأعضاء بداية من عام 1986 بإنشاء مشروع” أسوان 1” الإسكانى الذى ضم 100 وحدة سكنية كان نصيب الجمعية منها 63 وحدة..ومصنع كيما 27 وحدة بتكلفة إجمالية بلغت مليونا و253 ألف جنيه، مضيفا أنه تمت إقامة مشروع إسكانى بالقاهرة بـ”النزهة الجديدة” ضم 144 وحدة تم تسليمه عام 1986 بتكلفة وصلت إلى مليونين و383 ألف جنيه.
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