تفقد وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار اليوم الأربعاء الإجراءات الأمنية بمطار أسوان الدولي قبيل عقد مؤتمر الشباب الشهرى المقرر عقده في أسوان يومى الجمعة والسبت المقبلين.

وتفقد وزير الداخلية كافة الإجراءات الخاصة بتفتيش المسافرين، من خلال بوابات الكشف عن المعادن، وفحص أمتعتهم، من خلال الأجهزة الحديثة التى عملت وزارة الداخلية على توفيرها بجميع مطارات الجمهورية فى إطار خطتها لتطوير منظومة أمن المطارات.

وأشاد وزير الداخلية - خلال جولته بالمطار - بجهود الضباط والأفراد والمجندين، والمامهم بخطط التأمين، وطالبهم باليقظة المستمرة خلال فترات العمل.

وكان المكتب الإعلامى للرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن - فى بيان - عقد المؤتمر الشهرى للشباب يومي الجمعة والسبت المقبلين بمحافظة أسوان، مشيرا إلى أنه سيخصص لصعيد مصر، فى ضوء اهتمام الدولة والرئيس السيسى بدعم الصعيد على كافة المستويات، باعتباره ثروة مصر الدائمة والمستقبلية.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر التحديات التى تواجه الصعيد، وتمكين الشباب سياسيا واجتماعيا، إضافة إلى تنمية الصعيد فى المجالات المختلفة اقتصاديا وسياحيا وصناعيا.