 Moheet on google
الأربعاء 25 يناير 2017 04:42 مساءً
روابط سريعة
محافظ كفرالشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطهير ببحيرة البرلس
اللواء السيد نصر نائب محافظ القاهرة

محافظ كفرالشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطهير ببحيرة البرلس

الأربعاء، 25 يناير 2017 04:38 م

وجه محافظ كفرالشيخ اللواء السيد نصر اليوم الأربعاء بسرعة الانتهاء من أعمال التطهير داخل البحيرة وضبط المخالفين حرصا على توفير الأسماك داخل البحيرة من أجل الصيادين.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ أعمال إزالة التعديات ببحيرة البرلس على رأس حملة قام بها جنود وافراد قسم شرطة مسطحات البرلس بقيادة الرائد شاكر البلاصى، وحضور اللواء حمدى الحشاش مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بلطيم، والعميد احمد جاد الله المدير العام التنفيذى لبحيرة البرلس
وأشار المحافظ إلى أنه تم ضبط 25 مخالفة داخل البحيرة منها صيد جائر، وعمل تحوايط وشباك للصيد مخالفة لصيد الزريعة، وتم تحرير المحاضر اللأزمة وجارى العرض على النيابة العامة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3