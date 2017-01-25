محافظ كفرالشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطهير ببحيرة البرلسالأربعاء، 25 يناير 2017 04:38 م
وجه محافظ كفرالشيخ اللواء السيد نصر اليوم الأربعاء بسرعة الانتهاء من أعمال التطهير داخل البحيرة وضبط المخالفين حرصا على توفير الأسماك داخل البحيرة من أجل الصيادين.
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ أعمال إزالة التعديات ببحيرة البرلس على رأس حملة قام بها جنود وافراد قسم شرطة مسطحات البرلس بقيادة الرائد شاكر البلاصى، وحضور اللواء حمدى الحشاش مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بلطيم، والعميد احمد جاد الله المدير العام التنفيذى لبحيرة البرلس
وأشار المحافظ إلى أنه تم ضبط 25 مخالفة داخل البحيرة منها صيد جائر، وعمل تحوايط وشباك للصيد مخالفة لصيد الزريعة، وتم تحرير المحاضر اللأزمة وجارى العرض على النيابة العامة.
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